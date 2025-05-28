Несколько поездов, стоящих в депо, были повреждены сегодня ночью в результате падения БПЛА — отменили «Иволги» на 6:42, 7:02, 7:22.

У поезда «Иволга» под номером 029 выбиты стекла, также пострадали «Иволги» под номерами 027, 010 — им требуется кузовной ремонт. Вместо пострадавших вывели другие поезда, сообщают профильные каналы.

Изменений в расписании на момент публикации нет.