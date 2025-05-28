Пострадавших нет. На месте падения беспилотника работают сотрудники МЧС и лесной охраны, сообщает канал «360».

Неделю назад беспилотник уже сбивали в этом районе — он тоже упал в лес, неподалеку от дороги между Зеленоградом и Алабушево, вызвав лесной пожар и повредив три автомобиля.