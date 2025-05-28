«Появился страх перед сном, трясёт, паника на громкие звуки, не могу спать» — с таким запросом обратилась местная жительница в центр экстренной психологической помощи МЧС.
Это не единичный случай. Психологи отмечают рост обращений, связанных с острым стрессом, страхами и паническими атаками. Особенно уязвимыми оказываются люди, пережившие травматичный опыт вблизи места происшествия.
Специалисты Московской службы психологической помощи рекомендуют не игнорировать тревожные сигналы. Если вас беспокоят бессонница, повышенная тревожность, паника на резкие звуки или навязчивые мысли, стоит обратиться к профессионалу.
Получить экстренную психологическую поддержку можно: по номеру 051 (с городского телефона), или 8-495-051 (с мобильного), или по номеру +7-495-989-50-50 психологического центра МЧС.
На сайте Центра ментального здоровья можно найти адреса и расписание очных консультаций с психологами и психотерапевтами.
Не откладывайте обращение за помощью: острые реакции на стресс лучше всего поддаются коррекции в первые недели после события. Психологическая реакция на угрозу — это нормально. Главное — не оставаться с этим в одиночку.
Это не единичный случай. Психологи отмечают рост обращений, связанных с острым стрессом, страхами и паническими атаками. Особенно уязвимыми оказываются люди, пережившие травматичный опыт вблизи места происшествия.
Специалисты Московской службы психологической помощи рекомендуют не игнорировать тревожные сигналы. Если вас беспокоят бессонница, повышенная тревожность, паника на резкие звуки или навязчивые мысли, стоит обратиться к профессионалу.
Получить экстренную психологическую поддержку можно: по номеру 051 (с городского телефона), или 8-495-051 (с мобильного), или по номеру +7-495-989-50-50 психологического центра МЧС.
На сайте Центра ментального здоровья можно найти адреса и расписание очных консультаций с психологами и психотерапевтами.
Не откладывайте обращение за помощью: острые реакции на стресс лучше всего поддаются коррекции в первые недели после события. Психологическая реакция на угрозу — это нормально. Главное — не оставаться с этим в одиночку.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама