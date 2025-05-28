«Запах, как будто здесь в туалет сходила собака. Очень сильно ощущаю, купаться уже не хочется», — рассказала маленькая девочка. «Да, запах есть, но непонятно, чем именно пахнет. Озеро выглядит грязновато — поэтому просто гуляем и загораем», — добавила её мама Инна.

Запах ощущается только рядом с водой — если отойти на несколько метров, его нет. Но это не единственная проблема: отдыхающие жалуются, что плавать неприятно из-за водорослей. В этом убедился и наш корреспондент. Чтобы нормально окунуться, приходится заходить почти на середину — там вода чуть выше пояса. Без обуви ноги проваливаются в ил, а водоросли неприятно царапают кожу.

Другие посетители настроены более позитивно и терпимо: «Обычный запах, речной. На море в августе ещё сильнее пахнет, когда вода цветёт. А водоросли — ну и что? В специальной обуви плавать комфортно», — считает Наталья. «Плавать сейчас вообще рановато, сезон ещё не начался. Думаю, к 1 июня и водоросли уберут, и воду почистят. А пока можно спокойно загорать», — говорит Анастасия.

Возможно, озеро действительно успеют подготовить к лету. Но вряд ли за несколько дней мутная вода очистится. Роспотребнадзор пока не сообщил результаты исследований воды, которые должен делать перед началом купального сезона.