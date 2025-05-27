Частный светофор на перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Тарасовой приводит к авариям 27.05.2025 ZELENOGRAD.RU

«Светофор на 100 секунд и выезд на Георгиевский — треш…», комментировали новую дорогу из 22-микрорайона сразу после открытия. Проблема в том, что поворачивающие на проспект налево должны пропускать машины, едущие прямо. Обычно такие повороты регулируются на светофоре отдельной стрелкой, а в данном случае её нет. Машины несутся, не глядя.

На перекрестке уже было несколько аварий. По неподтвержденным пока данным, очередная произошла сегодня, пострадала пассажирка такси.

Движение тут интенсивное, поток машин большой. Но светофор обслуживает не Центр организации дорожного движения (ЦОДД), а частная компания — застройщик 22-го микрорайона.

«Реализация проекта организации дорожного движения в зоне производства работ и на прилегающей территории (установка дорожных знаков, указателей, ограждений, нанесение разметки), устранение нарушений в работе светофора — в компетенции ООО «ПИК-УК», ответили на обращение местной жительницы по поводу опасного перекрестка в ЦОДД.

Дорожные специалисты лишь направили застройщику предложения по корректировке работы светофора.

Сколько продлится «устранение нарушений», и когда регулировкой движения на перекрестке займутся компетентные городские специалисты, уточним и вернемся с ответом.

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