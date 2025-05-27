Есть и необычные продукты-новинки от «Аленки» — чёрное печенье со вкусами бабл-гам и экзотик по 129 рублей. Есть и фирменные упаковки для подарков — от 69 рублей.

В ассортименте сладости и от других брендов: «Вдохновение», «Красный Октябрь», Neo botanica, «Бабаевский», «Рот Фронт», «Ясная Поляна» и другие фабрики.

Здесь можно купить практически любые сладости: конфеты на развес, зефир, пастилу, рулеты, пряники, мармелад, вафли и т. д. В «Аленке» есть продукция без сахара, которая подойдет для диабетиков или тех, кто на диете.