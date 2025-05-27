Кондитерский магазин находится между «Подружкой» и «Пират-мармелад». Главные сладости, конечно, от фирмы «Алёнка»: шоколад (20 г — 25 рублей, 60 г — 89, 90 г — от 99, 165 г — 199, 200 г — от 229), шоколадные батончики с варёной сгущенкой и другими вкусами — 69 рублей, злаковые батончики по 34, бисквитные пирожные — от 179, печенье понч по 159 и многое другое.
Есть и необычные продукты-новинки от «Аленки» — чёрное печенье со вкусами бабл-гам и экзотик по 129 рублей. Есть и фирменные упаковки для подарков — от 69 рублей.
В ассортименте сладости и от других брендов: «Вдохновение», «Красный Октябрь», Neo botanica, «Бабаевский», «Рот Фронт», «Ясная Поляна» и другие фабрики.
Здесь можно купить практически любые сладости: конфеты на развес, зефир, пастилу, рулеты, пряники, мармелад, вафли и т. д. В «Аленке» есть продукция без сахара, которая подойдет для диабетиков или тех, кто на диете.
«Я стараюсь соблюдать правильное питание, ограничиваю себя в сладком. Обожаю шоколадки „Украли сахар“, а здесь увидела необычные редкие вкусы, которых нет в сетевых магазинах. Горькие пористые плитки с криспами лайма или малины. И по стоимости — всего 159 рублей. Это дешевле, чем в сетевых и интернет-магазинах», — рассказала Полина.
При любой покупке вы можете получить карту клиента. С ней будут выгоднее: доступны акции 1+1, 2+1, скидки по карте. Приобретая товары с белыми ценниками, вы получаете баллы.
Магазин в «Зеленопарке» работает с 10 до 22 часов. В городе есть ещё две точки: в ТЦ «Столица» (корпус 1446) и в пристройке к ТЦ «Иридиум» (Крюковская площадь, 1).