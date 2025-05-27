О «митинге» против платных парковок официально уведомили зеленоградскую администрацию — отвечать за безопасность предложили лично префекту 27.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов сообщил префекту Смирнову о намерении провести «встречу с гражданами по их просьбе в сфере совершенствования законодательства в области организации платных парковок».

По данным депутата, встречу планируется провести в четверг 29 мая, с 19:00 до 20:30 по адресу Привокзальная площадь, дом 1 (возле ТЦ «Зеленоградский»). Ожидается до 300 человек.

Таким образом, противники платных парковок, организуемые зеленоградским экс-кандидатом в депутаты Иваном Ульянченко, пытаются обойти отказ префектуры в проведении митинга — в том же месте и по той же теме. Отказали им по абсурдной причине — ограничения на проведение массовых мероприятий, которые ввёл мэр Собянин своим указом ещё во время эпидемии коронавируса. Эпидемия закончилась — ограничения остались. Теперь их используют, чтобы не допустить протестной активности горожан.

Однако встреча депутата Госдумы с избирателями не требует согласования с местными властями. Впрочем, здесь есть юридическая неопределённость: в одних законах написано одно, в других — другое. Сам депутат напоминает префекту о решениях судов (в том числе Конституционного), которые подтверждают именно его позицию.

Депутат также полагает, что префект должен оказать ему «всяческое содействие», чтобы исключить любую возможность провокаций и противоправных действий в отношении участников встречи. Таким образом, депутат переложил ответственность за безопасность мероприятия на префекта.

Сколько человек придёт на «митинг», неизвестно. В опросе среди читателей «Зеленоград.ру» прийти на митинг был готов каждый третий из 2300 опрошенных.

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