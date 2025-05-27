По этой дороге многие зеленоградцы въезжают в Москву с Пятницкого шоссе.

На участке от Тушинского до Волоколамского тоннеля максимальная разрешенная скорость 80 км/ч. Из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и резких перестроений здесь происходит много аварий. Поэтому с 1 июня скорость ограничат до 60 км/ч на всем протяжении дороги.

В департаменте транспорта надеются, что аварий станет меньше, будет исключен «рваный скоростной режим», поэтому уменьшится число штрафов за превышение скорости, которые водители получают из-за невнимательности.

Впрочем, многие водители все равно будут превышать максимальную разрешенную скорость 60 км/ч, ускоряясь до 79 км/ч — превышение на 19 км/ч хоть и является нарушением ПДД, но штраф за него не предусмотрен.