Как будет выглядеть Дунькин пруд в 12-м микрорайоне после «реабилитации» 27.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Визуализацию проекта благоустройства пруда показал мэр Собянин. На ней видна новая береговая линия из деревянных свай с канатным ограждением, плато с водными растениями, выход из воды для уток, выложенная плиткой дорожка вокруг пруда со скамейками, а также детская площадка.

Уютный пруд между корпусом 1207 и лесопарком нуждается в ремонте. В проектной документации сказано, что пруд в его нынешнем виде создан в 1986 году и с тех пор не ремонтировался, но это не так.

Ремонт проводился уже при нынешнем мэре — с 2011 года в течение двух лет. В результате пруд обмелел, вода зацвела. Теперь проектировщики — внезапно — обнаружили, что береговая линия осыпается, местами разрушена и накренились сваи, а причина — ошибки в конструкции (недостаточная длина свай), пруд загрязнён — на дне скопилось много ила, а также он периодически протекает. Почему заказчик предпочёл «забыть» о недавнем ремонте пруда — непонятно

Как бы там ни было, теперь пруд будут «реабилитировать». Проще говоря — капитально ремонтировать. Запланировано:

  • откачка воды и удаление ила
  • гидроизоляция (средняя глубина сейчас — 1,2 м)
  • ремонт водовыпуска
  • восстановление береговой линии из лиственницы
  • создание биоплато с водной растительностью
  • пологие спуски для уток
  • ремонт дорожки вокруг пруда
  • установка ограждений

Контракт с подрядчиком заключен в середине мая. Работы уже начались — поставили ограждение. Они должны занять около пяти месяцев. Что происходит на стройплощадке, расскажем в ближайшие дни.

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