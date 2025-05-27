Уютный пруд между корпусом 1207 и лесопарком нуждается в ремонте. В проектной документации сказано, что пруд в его нынешнем виде создан в 1986 году и с тех пор не ремонтировался, но это не так.

Ремонт проводился уже при нынешнем мэре — с 2011 года в течение двух лет. В результате пруд обмелел, вода зацвела. Теперь проектировщики — внезапно — обнаружили, что береговая линия осыпается, местами разрушена и накренились сваи, а причина — ошибки в конструкции (недостаточная длина свай), пруд загрязнён — на дне скопилось много ила, а также он периодически протекает. Почему заказчик предпочёл «забыть» о недавнем ремонте пруда — непонятно

Как бы там ни было, теперь пруд будут «реабилитировать». Проще говоря — капитально ремонтировать. Запланировано:

откачка воды и удаление ила

гидроизоляция (средняя глубина сейчас — 1,2 м)

ремонт водовыпуска

восстановление береговой линии из лиственницы

создание биоплато с водной растительностью

пологие спуски для уток

ремонт дорожки вокруг пруда

установка ограждений

Контракт с подрядчиком заключен в середине мая. Работы уже начались — поставили ограждение. Они должны занять около пяти месяцев. Что происходит на стройплощадке, расскажем в ближайшие дни.