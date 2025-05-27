Причина пожара — «действие человека», уточнили в лесничестве и добавили, что «подозреваемые в поджоге устанавливается, ведутся следственные действия, материал направлен в надзорные органы, чтобы наказать виновных».

За поджог, который привел к лесному пожару, широкий спектр административного и уголовного наказания — от 60 тысяч рублей до 10 лет лишения свободы.