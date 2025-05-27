На видео читателя «Зеленоград.ру» Ирины лось перебегает Панфиловский проспект сегодня утром — бежит он очень быстро, выбегает на дорогу внезапно, на машины не обращает внимания.

Столкновение может привести к тяжелым последствиям, как для животного, так и для автомобиля.

Не превышайте скорость, будьте особо внимательны при поездках в старой части города.