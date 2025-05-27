Во вторник утром лосёнка заметили в 11-м микрорайоне. Позже он переместился в 10-й (на фотографии он на детской площадке у корпуса 1012 около 8:30).

Животное в городе обычно напугано и может вести себя непредсказуемо. Водителям стоит быть особенно осторожными.

Лоси часто выходят в город, ходят по дворам, пытаются перейти дорогу (для примера: 1, 2)