Подорожание коснётся как обычных электричек, так и экспрессов; как разовых билетов, так и абонементов. Вот как изменятся цены на примере популярных билетов из Крюково до Москвы:

Разовый билет

обычная электричка: 196 рублей (было 188, +8 рублей, +4%)

экспресс: 332 рубля (было 315, +17 рублей, +5%)

Абонемент рабочего дня на месяц

обычная электричка: 5445 (было 5205, +240 рублей, +5%)

экспресс: 9335 (было 8085, +1250 рублей, +15%)

Все новые тарифы на сайте МТППК в разделе «Пассажирам».

Решение о повышении цен принимали совместно: московская мэрия и областное правительство. Предыдущее подорожание было 2 января.

Также с июня подорожает проезд на электричках МЦД, метро и наземном транспорте Москвы.