Подорожание коснётся как обычных электричек, так и экспрессов; как разовых билетов, так и абонементов. Вот как изменятся цены на примере популярных билетов из Крюково до Москвы:
Разовый билет
- обычная электричка: 196 рублей (было 188, +8 рублей, +4%)
- экспресс: 332 рубля (было 315, +17 рублей, +5%)
Абонемент рабочего дня на месяц
- обычная электричка: 5445 (было 5205, +240 рублей, +5%)
- экспресс: 9335 (было 8085, +1250 рублей, +15%)
Все новые тарифы на сайте МТППК в разделе «Пассажирам».
Решение о повышении цен принимали совместно: московская мэрия и областное правительство. Предыдущее подорожание было 2 января.
Также с июня подорожает проезд на электричках МЦД, метро и наземном транспорте Москвы.
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