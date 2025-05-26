Как должны работать кондиционеры в автобусах? 26.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Когда на улице жарко, поездка на автобусе может стать раем или адом — в зависимости от работы кондиционера. Сегодня с этим столкнулись пассажиры автобуса e41 — на улице было +26, а в салоне +29. Вероятно, кондиционер не работал или был выключен.

Кондиционеры есть практически во всех зеленоградских автобусах и работают в автоматическом режиме, при котором в салоне создаются комфортные условия для пассажиров, стандартно отвечает «Мосгортранс». Кроме того, в кабине водителя и салоне установлены датчики, контролирующие температуру.

Четкой верхней и нижней планки температуры в салоне автобуса нет. Если на улице температура воздуха выше +15 °C, водитель должен включить вентиляцию — воздух дует, но не охлаждается. При температуре в салоне автобуса выше +21, водитель должен включить кондиционер в режим охлаждения.

Впрочем, добиться стабильной температуры в салоне сложно — потеря холодного воздуха происходит на остановках, когда открываются двери, говорят в «Мосгортрансе». Из-за особенностей конструкции в некоторых моделях автобусов в хвосте температура выше. Но чтобы терять холодный воздух, кондиционер должен в принципе работать.

Ответы водителя типа: «не работает», «сломался», «мне не жарко» — повод для обращения в контакт-центр московского транспорта по номерам 3210 или 8-495-539-54-54. Также можно написать о проблеме в приложении «Московский транспорт» или через форму обратной связи на портале «Московский транспорт».

Туда же надо обращаться, если температура в салоне автобуса выше 21 градуса. В обращении нужно сказать дату, время (обнаружения проблемы), номер маршрута, бортовой номер автобуса. «В случае выявления неисправностей они будут оперативно устранены», обещает «Мосгортранс». Насколько оперативно, не уточняется.

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