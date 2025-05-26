Сейчас уличный бассейн монтируют рядом с «крымской» фестивальной площадкой (зимой на этом месте каток). Как и в прошлом году, кроме самого бассейна, здесь оборудуют шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые, медицинский пост и спасательную вышку.

А вот туалета на территории бассейна в прошлом году не было, надо было идти через дорогу. По санитарным правилам туалеты в бассейнах должны размещать при раздевалках, и Роспотребнадзор выдал предостережение организаторам бассейна, но это ни к чему не привело. Будут ли туалеты в этом году, пока неизвестно.

Для посещения необходимо будет заранее зарегистрироваться на сайте мэрии, а оплатить уже на месте — наличными или по карте. Бронирование посещений пока недоступно. В день будет четыре сеанса по расписанию: 09:00—10:30, 11:00—14:00, 14:30—17:30, 18:00—21:00.

Удивительно, что посещение этого бассейна стоило иногда дороже, чем комплекса «Термолэнд» в Зеленопарке, где, помимо уличного бассейна, предлагаются и другие услуги. Почему услуги государственного бюджетного учреждения оказываются дороже, чем у полностью коммерческой организации — непонятно.