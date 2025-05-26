Площадку у корпуса 469 начали делать ещё в феврале и должны были закончить к весне-лету. На территории уже установили оборудование для игр и тренировок с питомцами: горку, бум, туннель, слалом и мусорные контейнеры.
По словам рабочих, все работы завершат в ближайшие дни. Осталось уложить газон и облагородить территорию.
Неподалёку есть собачья площадка за СК «Юность» (корпус 443) у Берёзовой аллеи. Но у жителей особой популярностью она не пользуется.
«Мне с собакой туда далековато идти, не очень удобно. Просто гуляем вокруг дома и ждём, когда откроют новую площадку. Выглядит она отлично, осталось опробовать», — поделилась местная жительница.
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