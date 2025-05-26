«В Зеленограде завершено благоустройство первого объекта. Им стала дворовая территория у корпуса 830 — здесь обновили асфальт», — сообщили в городской администрации в пятницу.

Как выглядит законченная работа — смотрите на фото корреспондента «Зеленоград.ру», который в понедельник приехал на место. На деле укладка асфальта ещё продолжается: вдоль дома со стороны Солнечной аллеи у входа в управу работы действительно завершены, справа остался небольшой фрагмент незаконченной дороги. Вокруг корпуса также заменены бордюры и покрытие тротуаров.

Асфальт на оставшейся территории начнут укладывать завтра, сказали рабочие — они планируют закончить всё за один день.

«Очень ждём, чтобы скорее уже завершили. От шума устали. Сделанное выглядит неплохо. Но не думаю, что новый асфальт долго проживёт, такое редко бывает», — поделилась местная жительница.

По информации на щите, ремонт начался 14 апреля, дата окончания работ не указана. Кто дезинформировал префектуру и часто ли так происходит, неизвестно.