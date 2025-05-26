Ресторан и сырная лавка в Савёлкинском проезде, 10 (возле Arvo и ДК41) — это сетевой проект известного ресторатора Аркадия Новикова.
Меню — обширное и разнообразное: закуски, фокачча и брускетты, пицца из дровяной печи, паста, супы, салаты с сыром, блюда из творога и яиц, гарниры, горячее, десерты. И, конечно же, разные виды сыра (моцарелла, буррата, рикотта, страчателла, скаморца).
Среди напитков — лимонады, домашние морсы, свежевыжатые соки, смузи, молочные коктейли, чай, кофе, пиво. Ассортимент и цены — на фото.
В оформлении — как внутри, так и на летней веранде — много зелени и дерева, оправдывая позиционирование как «деревенского ресторана».
«Сыроварня» работает с 12:00 до 00:00. Кто был — делитесь впечатлениями в комментариях.
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