Ресторан и сырная лавка в Савёлкинском проезде, 10 (возле Arvo и ДК41) — это сетевой проект известного ресторатора Аркадия Новикова.

Меню — обширное и разнообразное: закуски, фокачча и брускетты, пицца из дровяной печи, паста, супы, салаты с сыром, блюда из творога и яиц, гарниры, горячее, десерты. И, конечно же, разные виды сыра (моцарелла, буррата, рикотта, страчателла, скаморца).

Среди напитков — лимонады, домашние морсы, свежевыжатые соки, смузи, молочные коктейли, чай, кофе, пиво. Ассортимент и цены — на фото.

В оформлении — как внутри, так и на летней веранде — много зелени и дерева, оправдывая позиционирование как «деревенского ресторана».

«Сыроварня» работает с 12:00 до 00:00. Кто был — делитесь впечатлениями в комментариях.