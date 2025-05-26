После скандала с преследованием продавца молочной продукции, который ездит по зеленоградским дворам, мы решили сравнить, действительно ли его товар так дешёв — ведь местные жители называли низкие цены одним из главных преимуществ такой торговли. Сравнивали с сетевыми магазинами и рынком «Авангард» на Крюковской площади.
Цена на молоко у разъездного продавца из совхоза «Ногинский» действительно самая низкая — 68 рублей за литр. В «Пятерочке» и «Дикси» самое дешевое молоко стоит около 70 рублей (с жирностью 1,5%). А в «Авангарде» минимальная цена — 115 рублей.
Зато стоимость творога, сметаны и творожной массы на фермерском рынке на Панфилова, 13А, выглядит куда привлекательнее. Самый доступный творог здесь стоит 220 (обезжиренный) и 230 р/кг (5% и 9%). У «Ногинского» — 320. В магазинах — примерно 80 рублей за 180 г (то есть около 400 за кг).
Масло в «Авангарде» тоже выгоднее: шоколадное — 390 р/кг, сливочное — 610. У совхоза — 700, в магазинах — примерно 150 руб за 180 г (то есть около 800 руб/кг).
Сметану на фермерском рынке можно найти за 200 р/кг. У «Ногинского» — 280. В «Пятерочке» и «Дикси» самая доступная обойдётся примерно в 300.
Аналогичная ситуация и с творожной массой: в «Авангарде» — 190, у совхоза — 340, в магазинах — около 530.
Если вы хотите сэкономить, но не готовы отказываться от свежих фермерских продуктов, «Авангард» становится очевидным выбором. Здесь дешевле не только по сравнению с сетевыми магазинами, но и с уличной торговлей совхоза. При этом молоко выгоднее брать у «Ногинского».
Правда, остаётся вопрос качества. Поделитесь своим опытом в комментариях.