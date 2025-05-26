Цена на молоко у разъездного продавца из совхоза «Ногинский» действительно самая низкая — 68 рублей за литр. В «Пятерочке» и «Дикси» самое дешевое молоко стоит около 70 рублей (с жирностью 1,5%). А в «Авангарде» минимальная цена — 115 рублей.

Зато стоимость творога, сметаны и творожной массы на фермерском рынке на Панфилова, 13А, выглядит куда привлекательнее. Самый доступный творог здесь стоит 220 (обезжиренный) и 230 р/кг (5% и 9%). У «Ногинского» — 320. В магазинах — примерно 80 рублей за 180 г (то есть около 400 за кг).