Такой столб — атмосферное явление, оптический эффект в виде вертикальной полосы света, тянущейся вверх от Солнца во время восхода или заката. Явление вызывается отражением света на гранях ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

Такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, а при низких температурах — и в более низких слоях атмосферы. Поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года, а не в конце мая.