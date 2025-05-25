Пожар произошел в воскресенье в доме 2 на улице 2-й Пятилетки, пятый подъезд, третий этаж

Со слов очевидцев, пожарные говорят, что пострадавших нет — дом расселяют по программе реновации.

Такие расселенные дома (пустые или полупустые) должны охранять, но делают это плохо.

Недавно мы рассказывали, как в расселенных домах на улице Заводской хулиганят группы подростков: они крушат всё внутри, бьют стёкла. Пожар — логичное продолжение.

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