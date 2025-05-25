Шестилетнему Андриану Полещуку закрыли сбор на курс реабилитации после сложной операции на ногах. У Андриана — спинальная мышечная атрофия (СМА), тяжёлое генетическое заболевание. Несмотря на диагноз, он уже умеет сидеть, ползать, плавать и делает первые шаги.

Недавно врачи провели ему операцию по коррекции деформации ног. Следующий важный этап — восстановление и реабилитация, которая поможет укрепить мышцы и адаптироваться к новым возможностям тела.

Часть средств на лечение собрали участники забега Zelrun — все взносы с детского забега были направлены в фонд «Важные люди», который помогает Андриану. Благодаря энергии забега сбор стал заметным и привлёк внимание. Остальные средства добавили неравнодушные люди — в том числе читатели «Зеленоград.ру».

Теперь у мальчика есть шанс исполнить свою мечту — научиться ходить самостоятельно. И это стало возможным благодаря общей помощи.