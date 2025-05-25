Шлагбаумы во дворах предлагают поставить и обслуживать в течение года совершенно бесплатно. Жителям нужно только проголосовать 25.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Раньше мэрия лишь частично субсидировала установку шлагбаума, но процесс согласования установки был делом жителей — часто довольно долгим. Теперь, когда количество платных парковок резко увеличивается и машины с улиц поедут парковаться во дворы, город берёт всё на себя. От жильцов требуется отправить заявку и провести общее собрание собственников. При условии, что поставить шлагбаум в конкретном дворе возможно (а возможно не везде).

Заявка подаётся в «Московский паркинг» через transport.mos.ru. Сотрудники «Московского паркинга» проверят возможность установки шлагбаума во дворе и подготовят схему размещения. Заявка передаётся управляющей компании, та создаёт опрос в «Электронном доме», жители голосуют. Если большинство «за», то город ставит шлагбаум.

Так описывают процесс в департаменте транспорта. Правда, нет внятного алгоритма подачи заявки с прямыми ссылками (в форме обратной связи департамента транспорта мы не нашли пункт про установку шлагбаума). В любом случае — обратитесь в управу своего района, там должны помочь.

Управлять шлагбаумами жители смогут через приложения «Парковки России» и «Электронный дом». Установка шлагбаума и его обслуживание в первый год будут бесплатными. Далее — ежемесячная оплата «по утверждённому тарифу».

Кто утвердит тариф и каким он будет, непонятно. Некоторые жители считают, что мэрия просто хочет монополизировать рынок дворовых шлагбаумов, и за бесплатную установку придётся расплачиваться во время обслуживания со второго года. Но точной информации об этом пока нет.

Первый дворовый шлагбаум по такой схеме уже ставят у дома 3 на площади Юности. Жильцы провели общее собрание собственников, собрали необходимые документы и получили одобрение местных депутатов.

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