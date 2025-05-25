Мэр Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет. В Шереметьево на 15 минут были введены ограничения на прием и выпуск самолётов.
Предыдущая атака была в конце прошлой недели и длилась двое суток. За это время сбили более ста аппаратов. Один из них упал рядом с Зеленоградом.
Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 55 раз.
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