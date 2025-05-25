С зимы идёт корректировка проекта строительства. Это связано не с дорогой, а с инженерными коммуникациями под ней. Их не могут доделать много лет. «Я очень надеюсь, что согласование проекта будет в середине 2025 года — после чего работы можно доделать за месяц», — сказал в январе префект Анатолий Смирнов. Сейчас в департаменте строительства (это заказчик работ) не называют никаких сроков, кроме обозначенного в контракте — второе полугодие 2026 года. На вопрос «Зеленоград.ру», когда продолжатся работы, не ответили.

Предстоит проложить дождевую канализацию, кабельные линии и устроить наружное освещение, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте. Затем положат чистовой слой асфальта и благоустроят прилегающую территорию. То есть, ситуация ровно такая же, как в январе-феврале. В марте сообщалось, что возобновление стройки планируется в октябре 2025 года.

В процессе стройки сняли асфальт на пешеходном переходе через проезд, возле остановки «Товары для дома». Эта территория в полуразрушенном состоянии с января. Её восстановление (надо положить асфальт на переходе, плитку на остановке) тоже привязано к возобновлению работ в проезде — сроки переносят уже в третий раз. Местная жительница просила восстановить разрушенный раскопками газон возле подъезда «Флейты» — ей ответили, что это тоже дело подрядчиков строительства сквозного проезда.

Информационные щиты на заброшенной стройке по-прежнему извещают об окончании работ в этом году. Телефоны подрядчиков неактуальны. Кстати, годом раньше префект потребовал от всех ответственных за строительство и благоустройство навести порядок в этом вопросе — проверить достоверность информации на щитах, стендах, объявлениях. Видимо, об этом забыли.

Проезд вдоль «Флейты» сейчас открыт только со стороны Московского проспекта. Со стороны Центрального можно лишь заехать к ближайшей девятиэтажке. Вдоль дороги паркуются автомобили и грузовики.