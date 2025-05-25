В меню: шакшука из трех яиц (560 рублей), скрембл с лососем, авокадо, томатом и пармезаном (780), яйцо по-шотландски из индейки с салатом и картофельным пюре (580), рёшти из цуккини с креветками, яйцом и соусом берблан (780), гриль-чиз с креветками кимчи (690), несколько видов драников (590-780), сэндвичей (от 580 до 690) и салатов (560-660), и другое.
Самое бюджетное блюдо — 490 рублей — запечённые сырники со сметаной и вишней, и запеканка из рикотты с соусом крем-брюле и вишней.
Из напитков: капучино, какао (0,2 — 280, 0,3 — 320), латте (0,3 — 320), американо (0,2 — 240, 0,3 — 260), матча латте — 340; чай, морс, кола, сок — по 200; вода — 150.
Оплатить можно наличными или переводом — оплата по карте пока недоступна.
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