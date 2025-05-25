Торговля молоком во дворах: что думают жители и как должны поступить чиновники? Мы прочитали более 300 комментариев и сделали краткое резюме 25.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Новость о штрафе, который полиция выписала продавцу молока, чья цистерна ездит по зеленоградским дворам, вызвала бурное обсуждение. Разделили аргументы на «за» и «против», сопроводив некоторые цитатами.

Аргументы «ЗА» торговлю молоком во дворах:

  • Низкие цены, реальный спрос: молоко из цистерны (68 рублей за литр) дешевле магазинного на 10-20 рублей. Есть спрос — новость о торговле во дворах переслали более пятисот раз.
  • Натуральность и качество, недоверие к магазинам: «В магазинах — химоза, фермеры хоть отвечают за свою продукцию»
  • Удобство у дома: для пожилых жителей, у которых нет возможности заказать доставку, это реальный способ купить натуральный продукт
  • Саботаж со стороны властей: жители считают, что чиновники не помогают организовать легальную торговлю, а наоборот мешают.
  • Критика двойных стандартов: «Палатки в Андреевке не трогают, а прицеп с молоком в Зеленограде преследуют»
  • Поддержка малого бизнеса: «Не трогайте фермеров, которые продают качественные товары»
  • Ностальгия: многие вспоминают, как молоко в таких цистернах привозили в 90-х, люди выстраивались в очереди.

Аргументы «ПРОТИВ» торговли молоком из цистерн:

  • Нарушение закона и регламентов: читатели отмечают, что без «Честного знака» и онлайн-кассы продажа молочной продукции невозможна (на самом деле, это не так, правовые — нормы для продажи молока в цистернах отличаются)
  • Риск отравлений, недоверие к подлинности продукта: молоко может испортиться, в цистерне может быть разбавленный продукт (на самом деле молоко хранится в бочке-термосе, но к творогу, маслу и сметане, которые лежат в багажнике, есть вопросы)
  • Сомнительный способ торговли: читатели предлагают альтернативу, онлайн-продажи, доставку, оформление торговой точки
  • Опасность хаоса: «Если разрешат молоко в цистернах, то скоро во дворах начнут и картошку с арбузами продавать с грузовиков».

    За то, чтобы уличная торговля молоком продолжалась проголосовали 87% участников опроса. Только 12% выступили за полный запрет. В голосовании приняли участие более 3000 человек.

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