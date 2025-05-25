Гуляя с собакой в лесу возле Школьного озера, местная жительница Марина нашла ёжика, застрявшего в стакане. Она освободила ёжика: он ещё дышал и, похоже, оклемался — вечером в этом месте его уже не было.
Этому ёжику повезло — его успели спасти. Другие животные выживают сами — одна утка несколько месяцев жила на зеленоградских водоёмах с пластиковым кольцом на клюве. Но сколько животных гибнет вот так — застревают, запутываются, глотают, травмируются от мусора, брошенного человеком!
«Люди по-прежнему ведут себя, как свиньи. Только теперь их стало в разы больше. Парк рядом с озером не убирается вообще», — говорит Марина. Ответственность здесь общая: и отдыхающих, и коммунальщиков.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости