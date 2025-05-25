Гуляя с собакой в лесу возле Школьного озера, местная жительница Марина нашла ёжика, застрявшего в стакане. Она освободила ёжика: он ещё дышал и, похоже, оклемался — вечером в этом месте его уже не было.

Этому ёжику повезло — его успели спасти. Другие животные выживают сами — одна утка несколько месяцев жила на зеленоградских водоёмах с пластиковым кольцом на клюве. Но сколько животных гибнет вот так — застревают, запутываются, глотают, травмируются от мусора, брошенного человеком!

«Люди по-прежнему ведут себя, как свиньи. Только теперь их стало в разы больше. Парк рядом с озером не убирается вообще», — говорит Марина. Ответственность здесь общая: и отдыхающих, и коммунальщиков.