Новый модуль объединяет в себе три технологии — классический Bluetooth, энергоэффективный BLE и Wi-Fi. Такое сочетание делает его универсальным решением для разработчиков умных устройств: один модуль заменяет до пяти специализированных чипов, упрощает конструкции и снижает себестоимость.

Устройство уже запатентовано и готово выйти на рынок. Стоимость модуля составляет 700-800 рублей, что делает его не только технологически, но и экономически конкурентоспособным решением — дешевле ряда китайских аналогов, таких как Feasywell.

Разработка поддерживает три рабочих режима — модем для передачи данных, iBeacon для позиционирования и Ad-метку для кратких информационных сообщений. Переключение между ними осуществляется удалённо через собственный облачный сервис команды. Это позволяет использовать модуль в самых разных сценариях: от систем умного дома и VR-гарнитур до промышленного мониторинга, носимой электроники и спортивной аналитики.

Устройство оснащено интерфейсами UART и SPI, что облегчает его интеграцию с микроконтроллерами. Разработчики уделили особое внимание снижению помех в диапазоне 2,4 ГГц и гибкой настройке протоколов передачи данных — можно адаптировать формат, частоту и добавить шифрование.

Команду стартапа «Блумод» составляют выпускники МИЭТа разных лет — менеджеры, инженеры, разработчики и системные аналитики. Руководит проектом Вячеслав Огородов, выпускник 2022 года направления «Менеджмент». Его партнёры — Кирилл Долгушин, Никита Вдовин, Владимир Богданов и Сергей Лютавин — представляют инженерные и IT-специальности университета. Проект поддержан cтартап-студией МИЭТа.