Проектировать и строить здание будет ООО «Новая строительная компания ВСК» — химкинская компания, специализирующаяся на строительстве поликлиник, школ, детских садов и административных зданий в московском регионе. Срок исполнения контракта — почти два года, то есть детсад должны построить к апрелю 2027 года.
Это будет трёхэтажное здание общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Оно появится напротив дома 18 на Трёхсвятской улице (на схеме участок отмечен жёлтым). В детсаду откроется одна ясельная группа (до трёх лет) и группы для всех остальных возрастов до школы. Всего — 12 групп. Режим работы — полный день.
На первом этаже, по требованиям, разместят ясельную группу, а также медицинские кабинеты и помещения для детей с ограниченной мобильностью. Каждая группа будет иметь собственную раздевалку, игровую, спальню, туалет и буфетную. В здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, постирочные, методкабинеты, логопедический кабинет и кухня.
Проект должен учитывать доступность для маломобильных детей — с нужной шириной проёмов, возможностью разворота коляски, доступом к санузлам. Также запланирована небольшая площадка для посадки-высадки пассажиров и парковки.