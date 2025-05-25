Точнее, дотянут существующие трамвайные пути на улице Академика Королева до станции МЦД. Это даст возможность прямо с электрички пересаживаться на трамвай до станций метро ВДНХ, Сокольники, Партизанская, Семёновская, Бабушкинская, Медведково, МЦК Ростокино и ехать в соответствующие районы.

Для этого предстоит построить 3,5 километра новых трамвайных путей, остановки, конечную станцию, трамвайное кольцо, пешеходную площадь у платформы Останкино. На проектирование и строительство даётся два с половиной года.