Сейчас это нарушение фиксируют 30 комплексов фотовидеофиксации. Штраф за нарушение — полторы тысячи рублей. Конкретные места, где установлены эти камеры, найти не удалось. Но из 1800 камер, установленных в области, такая функция есть более чем у шестисот.

Контроль разговоров за рулем — попытка снизить аварийность на дорогах. По словам министра транспорта Подмосковья, высокая тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефон, требует «работать на опережение».

Пример уже есть: в Зеленограде камеры, фиксирующие разговоры по телефону, работают с 2021 года. Камеры умеют делать до 25 снимков в секунду, а нейросети анализируют их на наличие телефона в руке. При сомнениях в виновности водителя постановление не выносится. На конец 2023 года в столице ежедневно выписывалось около 2600 штрафов за использование телефона за рулем — в среднем каждые 30 секунд камера фиксировала такое нарушение.