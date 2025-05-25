Жители домов на улицах, где введут платную парковку, уже сейчас могут оформить резидентное разрешение. Но есть нюанс 25.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Такое разрешение даёт право жителям соседних домов оставлять машину на платной парковке бесплатно с 20 до 8 часов, а в остальное время — за три тысячи рублей в год (почти бесплатно).

С 20 июня платной станет парковка на улицах Советской, Ленина, в проезде 898 (дорога в 18-м микрорайоне) и на Озерной аллее.

Префектура сообщает, что оформить резидентное разрешение можно уже сейчас — на сайте мэрии.

В приказе департамента транспорта указаны следующие корпуса, входящие в зону платных парковок с 20 июня:

  • в Крюково: 1801А, 1804А, 1804Б, 1804 Г, 1810, 1811, 1824, а также неизвестный корпус 80Б
  • рядом с Озёрной аллеей: корпуса 701, 702, 703, 710

Домов на улице Советской и Ленина в списке нет.

Жителям домов, находящимся буквально в 30-40 метрах в глубине района (к примеру: 704, 709, 1809, 1823 и так далее) не повезло. Судя по документу, оформить резидентное разрешение на парковку в ста метрах от их дома уже не получится.

При этом первые подъезды корпуса 1824, которые находятся в пятистах метрах от улицы с платной парковки, смогут получить резидентное разрешение, потому что учитывается просто адрес дома, а не реальное расстояние.

Это исправленная версия новости — в первой было написано, что список корпусов для резидентной парковки неизвестен

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