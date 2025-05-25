Такое разрешение даёт право жителям соседних домов оставлять машину на платной парковке бесплатно с 20 до 8 часов, а в остальное время — за три тысячи рублей в год (почти бесплатно).

С 20 июня платной станет парковка на улицах Советской, Ленина, в проезде 898 (дорога в 18-м микрорайоне) и на Озерной аллее.

Префектура сообщает, что оформить резидентное разрешение можно уже сейчас — на сайте мэрии.

В приказе департамента транспорта указаны следующие корпуса, входящие в зону платных парковок с 20 июня:

в Крюково: 1801А, 1804А, 1804Б, 1804 Г, 1810, 1811, 1824, а также неизвестный корпус 80Б

рядом с Озёрной аллеей: корпуса 701, 702, 703, 710

Домов на улице Советской и Ленина в списке нет.

Жителям домов, находящимся буквально в 30-40 метрах в глубине района (к примеру: 704, 709, 1809, 1823 и так далее) не повезло. Судя по документу, оформить резидентное разрешение на парковку в ста метрах от их дома уже не получится.

При этом первые подъезды корпуса 1824, которые находятся в пятистах метрах от улицы с платной парковки, смогут получить резидентное разрешение, потому что учитывается просто адрес дома, а не реальное расстояние.

Это исправленная версия новости — в первой было написано, что список корпусов для резидентной парковки неизвестен