Сейчас искусственные неровности устанавливают и на других дворовых проездах, где водители могут набрать скорость. Недавно такую неровность установили во дворе корпуса 301 (это дом вдоль Центрального проспекта).

Половина зеленоградских водителей превышают разрешённую скорость во дворах, показал эксперимент с установкой камер фиксации нарушений. Все дворы находятся в зоне действия знака «Жилая зона», скорость там ограничена 20 км/ч, однако многие водители даже не знают о том, что означает этот знак.

В Москве число ДТП во дворах критически выросло (на 32% за последние годы). Каждый третий москвич, опрошенный мэрией, называет быструю езду во дворах самой главной транспортной проблемой города.