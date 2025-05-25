У всех детей учебный год заканчивается, но у зеленоградских утят всё только начинается.
Посмотрите, как в сопровождении взрослых они идут на занятия в школу 853 в 9-м микрорайоне.
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