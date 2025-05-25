«Продажа по ценнику запрещена, ценник старше 30 дней» — такое высветилось на терминале самообслуживания, а затем у кассира в «Пятёрочке» 8-го микрорайона, рассказал местный житель, который пытался купить пряники «по акции».

Это что-то новое. Обычно при расхождении стоимости товара на бумажном ценнике и на кассе (или терминале самообслуживания) вопрос решается просто — в пользу ценника. Такой порядок зафиксирован в ряде законов.