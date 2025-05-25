В «Пятёрочке» ввели понятие «просроченного ценника», по которому невозможно купить товар 25.05.2025 ZELENOGRAD.RU

«Продажа по ценнику запрещена, ценник старше 30 дней» — такое высветилось на терминале самообслуживания, а затем у кассира в «Пятёрочке» 8-го микрорайона, рассказал местный житель, который пытался купить пряники «по акции».

Это что-то новое. Обычно при расхождении стоимости товара на бумажном ценнике и на кассе (или терминале самообслуживания) вопрос решается просто — в пользу ценника. Такой порядок зафиксирован в ряде законов.

Так, в Гражданском кодексе РФ закреплена норма: продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи товара по цене и на условиях, которые указаны при выставлении товара в магазине на прилавках и в витринах (статьи 437, 494, 500). В Законе о защите прав потребителе говорится: «Продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора». Информация в обязательном порядке должна содержать, среди прочего, цену в рублях.

Просроченный ценник и связанный с этим запрет на продажу товара — внутренние проблемы магазина (или всей сети), которые не касаются покупателей. Фактически это административная статья 14.7 — обман потребителей. И повод обратиться в Роспотребнадзор. При этом не имеет значения, куплен уже товар или нет, поскольку есть факт обмана или введения в заблуждение с ценой на ценнике.

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