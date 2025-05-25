Раньше мэрия лишь частично субсидировали установку шлагбаума, но процесс согласования установки был делом жителей — часто довольно долгим. Теперь, когда количество платных парковок резко увеличивается и машины с улиц поедут парковаться во дворы, город берёт всё на себя. От жильцов требуется отправить заявку и провести общее собрание собственников. При условии, что поставить шлагбаум в конкретном дворе возможно (а возможно не везде).

Заявка подается в «Московский паркинг» через transport.mos.ru. Сотрудники «Московского паркинга» проверят возможность установки шлагбаума во дворе и подготовят схему размещения. Заявка передается управляющей компании, та создает опрос в «Электронном доме», жители голосуют. Если большинство «за», то город ставить шлагбаум. Так описывают процесс в департаменте транспорта, не уточняя, сколько времени он займёт. Также не сообщается внятный алгоритм подачи заявки с прямыми ссылками (в форме обратной связи департамента транспорта мы не смогли найти пункт про установку шлагбаума). В любом случае — обратитесь в управу своего района, там должны помочь.

Установка шлагбаума и его обслуживание в первый год будут бесплатными. Далее — ежемесячная оплата «по утвержденному тарифу». Кто утвердит тариф, непонятно. Некоторые активисты считают, что мэрия просто хочет монополизировать рынок дворовых шлагбаумов и за бесплатную установку придётся расплачиваться во время обслуживания со второго года. Но точной информации об этом пока нет.

Управлять шлагбаумами жители смогут через приложения «Парковки России» и «Электронный дом».

Шлагбаумы стали особо актуальны из-за введения платных парковок в Зеленограде — жители таким образом защищаются от машин, которые поедут в их дворы. Первый дворовый шлагбаум ставят у дома 3 на площади Юности. Жильцы провели общее собрание собственников, собрали необходимые документы и получили одобрение местных депутатов.

С 20 июня в Зеленограде начнут работать платные парковки на улицах Советская, Ленина, в проезде 898 (дорога в 18-м микрорайоне) и на Озерной аллее (от пруда до Сосновой аллеи). Жители домов на этих улицах уже сейчас могут оформить на mos.ru резидентное разрешение — оно даёт право оставлять машину на платной парковке бесплатно с 20 до 8 часов, а в остальное время — за три тысячи рублей в год. Дептранс определил, какие корпуса это могут сделать: 701, 702, 703, 710, 1801А, 1804А, 1804Б, 1804 Г, 1810, 1811, 1824. Домов на Ленина (формально один дом на этой улице есть) и Советской (три дома) в документе нет.