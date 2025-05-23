Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде 23.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Шесть контейнеров размещены по следующим адресам: — корпус 317Ас1 (ТЦ на Яблоневой аллее) — корпус 510 — корпус 623 — корпус 813Ас1 (здание с «Пятёрочкой») — корпус 834 — корпус 900 (здание с «Перекрёстком»).

Принимаются все виды одежды, обувь, сумки, мягкие игрушки и текстиль в любом состоянии. Исключение составляют только подушки с наполнителями из ваты или синтепона, крупные одеяла и матрасы.

Собранные вещи регулярно вывозятся на сортировочный комплекс в Люберцах. Там каждая единица проходит ручную сортировку: отделяют пригодные к повторному использованию вещи от ветхих и испорченных. Годные вещи направляют на благотворительность или продажу, в том числе в страны Африки и Ближнего Востока. Остальной текстиль перерабатывается: из него получают новую пряжу, изоляционные материалы и ветошь для промышленных нужд.

Если вы хотите, чтобы такие контейнеры появились по другим адресам, напишите об этом в префектуру — они должны согласовывать места установки.

Инициатором проекта выступила международная компания AJ International Group. Её цель — сделать утилизацию текстиля доступной и удобной для жителей. За три года компания поставила более тысячи контейнеров в Москве и других городах, рассказали «Зеленоград.ру» в компании. Подробности — в группе компании ВКонтакте.

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