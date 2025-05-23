Изменения в расписании действуют с 26 мая по 7 сентября.
- Из Крюково отменят: — обычные электрички отправлением в 8:57 (по выходным), 10:27, 11:27, 11:47, 15:27 (по выходным), 17:08 — экспрессы: 9:00, 15:30 (по будням), 16:08, 17:36
- Из Москвы отменят: — обычные электрички отправлением в 0:57, 1:07, 8:17, 9:57, 10:17 (по выходным), 11:47, 16:55, 18:17 — экспрессы: 9:52, 10:22, 16:12, 17:02.
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