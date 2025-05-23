На берегу Школьного озера установили указатели «Место для купания», но тут же закрыли плёнкой — официально купальный сезон в Москве открывается обычно 1 июня.
В этом году в Зеленограде будет работать только два пляжа: на Школьном и Чёрном озёрах. Пляж на городском пруду закрыт на ремонт.
На прошлой неделе водолазы вновь очистили дно водоёмов: на поверхность поднимают автопокрышки, битое стекло, камни, доски, велосипеды, самокаты, магазинные тележки, санки и арматуру. В МЧС напоминают: мусор следует выбрасывать в контейнеры, а не бросать в воду.
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