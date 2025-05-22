23 мая МОЭК будет проводить «прогревание сетей» в рамках подготовки домов к холодам. Из-за этого возможно «восстановление горячего водоснабжения», сообщил «Жилищник» и рекомендовал перекрыть все вентили горячей воды, чтобы не случилось аварии.

Если 23-го вода не вернётся, ждать всё равно останется недолго. Формально отключение заканчивается 24 мая в 23:59. Значит горячая вода должна появиться в течение следующего дня (это будет воскресенье).