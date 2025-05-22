Водитель «Газели» сбил насмерть пешехода — машина ехала задним ходом по тротуару. В Зеленограде это не первая смерть в подобных обстоятельствах 22.05.2025 ZELENOGRAD.RU

ДТП произошло на улице Юности, в районе корпуса 316. Женщину доставили в больницу, но спасти её не удалось. Ей было 52 года, сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобиль был в фирменных цветах «Озона». Возможно, он привёз товары в расположенный в доме пункт выдачи заказов «Озона». Правила дорожного движения разрешают двигаться по тротуару для разгрузки товаров, если предприятие находится у тротуара или пешеходной дорожки, а другого подъезда к нему нет (пункт 9.9 ПДД).

Это правило, дающее водителям право ездить по тротуару вместо того, чтобы пройти с товаром несколько лишних метров, уже привело к нескольким смертям и тяжёлым травмам в Зеленограде. Например, в пятом микрорайоне водитель грузовика «Вайлдбериз» сбил насмерть женщину, когда сдавал задом. В третьем микрорайоне водитель, приехавший во «Вкусвилл», заехал на тротуар, забыл ключи в машине — её завела пьяная прохожая и въехала в толпу людей на тротуаре — одна женщина получила тяжелейшие травмы.

Все эти случаи объединяет одно — не было никакой реальной необходимости ехать по тротуару. Машину можно было оставить на парковке или проезжей части без риска для жизни пешеходов. Водители заезжали по тротуарам не из-за безвыходного положения, а просто потому что могли — правила им это разрешают.

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