ДТП произошло на улице Юности, в районе корпуса 316. Женщину доставили в больницу, но спасти её не удалось. Ей было 52 года, сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобиль был в фирменных цветах «Озона». Возможно, он привёз товары в расположенный в доме пункт выдачи заказов «Озона». Правила дорожного движения разрешают двигаться по тротуару для разгрузки товаров, если предприятие находится у тротуара или пешеходной дорожки, а другого подъезда к нему нет (пункт 9.9 ПДД).

Это правило, дающее водителям право ездить по тротуару вместо того, чтобы пройти с товаром несколько лишних метров, уже привело к нескольким смертям и тяжёлым травмам в Зеленограде. Например, в пятом микрорайоне водитель грузовика «Вайлдбериз» сбил насмерть женщину, когда сдавал задом. В третьем микрорайоне водитель, приехавший во «Вкусвилл», заехал на тротуар, забыл ключи в машине — её завела пьяная прохожая и въехала в толпу людей на тротуаре — одна женщина получила тяжелейшие травмы.

Все эти случаи объединяет одно — не было никакой реальной необходимости ехать по тротуару. Машину можно было оставить на парковке или проезжей части без риска для жизни пешеходов. Водители заезжали по тротуарам не из-за безвыходного положения, а просто потому что могли — правила им это разрешают.