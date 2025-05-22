В домах 4 и 6 по ул. Заводской больше никто не живёт — неделю назад их вывели из эксплуатации, отключили от коммуникаций и передали под снос. Жителей переселили в новостройку по соседству. Однако дома не пустуют.

Поздно вечером 20 мая неизвестные проникли в дом 6. Вероятно, это были подростки. Камеры уже не работают, задержать никого не удалось. Компания пробралась в организацию «Лига-3» на первом этаже, выбиты стёкла. Злоумышленники знали, где сигнализация и как её отключить, рассказал инженер.

«В аппаратах стоят сим-карты, их вытащили, но не везде. Когда одна сработала, приехал сотрудник охраны — но никого не застал. Сейчас сменили замки, выясняем, как проникли», — добавил он.

Попасть в здания легко: дома 2, 4, 6 не огорожены, на первых этажах выбиты стёкла, через них забираются внутрь. В среду вечером корреспондент «Зеленоград.ру» видел такие проникновения. Во вторник то же самое было в доме 4 — подростки били стёкла камнями и исследовали здание. Вызвали ЧОП — никого не поймали. Подростки исчезают при появлении людей.

Во дворах — несколько компаний. Самые смелые забираются внутрь, не думая об опасности. Рядом с домом 4 — осколки, внутри — разруха. В среду в дом 2 можно было войти через открытые двери.

«Проезжал мимо, разогнал ребят, предупредил об ответственности. Мы уже не отвечаем за здания, но душа болит. Вскоре застройщик должен огородить территорию», — сказал сотрудник «Жилищника».

По его словам, охрана есть, но корреспондент за несколько часов встретил только одного ЧОПовца. Этого явно недостаточно. Во вторник в префектуре заявили, что «контроль усилен», но факты говорят об обратном.