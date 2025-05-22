Большинство новогодних украшений в городе убрали ещё в феврале. Однако вывеска на входе в торговый центр на Привокзальной площади по-прежнему висит на своём месте.
Оказывается, вывеска закрывает дырки в фасаде, рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра: «Ночью она не светится, особого внимания вроде бы не привлекает. Поэтому не стали ее убирать, чтобы не было видно дырок», — отметили в администрации.
К концу месяца вывеску планируют либо заменить на новую, либо отремонтировать фасад.
Прохожие к майскому поздравлению с Новым годом относятся по-разному. Одни говорят, что это даже поднимает настроение. Другие предлагают заменить на надпись по сезону — к примеру: «Здравствуй, лето».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! — Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости