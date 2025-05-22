Большинство новогодних украшений в городе убрали ещё в феврале. Однако вывеска на входе в торговый центр на Привокзальной площади по-прежнему висит на своём месте.

Оказывается, вывеска закрывает дырки в фасаде, рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра: «Ночью она не светится, особого внимания вроде бы не привлекает. Поэтому не стали ее убирать, чтобы не было видно дырок», — отметили в администрации.

К концу месяца вывеску планируют либо заменить на новую, либо отремонтировать фасад.

Прохожие к майскому поздравлению с Новым годом относятся по-разному. Одни говорят, что это даже поднимает настроение. Другие предлагают заменить на надпись по сезону — к примеру: «Здравствуй, лето».