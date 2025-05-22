Сейчас в Москве действуют ограничения только для прокатных самокатов: верификация возраста, контроль скорости, фиксация нарушений с использованием камер. В Москве готовы запустить эксперимент по регулированию всех средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая личные электросамокаты: в Мосгордуме поддержали инициативу обратиться в федеральное правительство с предложениями по изменению федерального законодательства.

Для личных электросамокатов предлагается ввести обязательную государственную регистрацию и номерные знаки, разрешить парковку только в специально выделенных местах.

Москва организационно и технически готова применять средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД со стороны пользователей и владельцев СИМ, а также к администрированию составов соответствующих правонарушений, добавили в Мосгордуме.