Молочную продукцию совхоза «Ногинский» продают прямо в зеленоградских дворах 22.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Дважды в неделю автомобиль с прицепом «Молоко» приезжает в 16-й микрорайон. Кроме молока (68 р/литр) продают творог 9% (160 рублей за 500 грамм), сметану 20% (140 рублей за 500 грамм), творожную массу с изюмом, курагой, вишней или клубникой (170 рублей за 500 грамм), а также сливочное масло (350 рублей за 500 грамм). Цены ниже, чем в сетевых магазинах. Оплатить можно переводом или наличными.

Молоко — натуральное, с фермы совхоза «Ногинский». Другие продукты производит завод «Ильинский», куда на реализацию поставляют молоко из совхоза. «Мы отправляем в „Ильинский“ своё молоко, а на заводе из него производят творог, сметану и другие продукты. Затем возвращают нам на реализацию. С документами всё в порядке — сертификаты и ветсправка есть», — рассказал менеджер по продажам, Николай.

Покупателей довольно много. По словам Николая, особенно популярно именно молоко. Можно прийти со своей тарой, а можно купить пластиковую бутылку (15-20 рублей).

«Я не в первый раз здесь покупаю молоко и творог. Качество отличное, цены практически волшебные. Беру здесь, потому что это вкус детства. Сразу вспоминается, как маленькая бегала к бабушке, чтобы попить молочка от коровы. Вкус очень похож», — рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру» жительница 16-го микрорайона.

«Мы здесь в первый раз по совету знакомых. Им очень понравилось, и мы специально приехали из другого микрорайона. Набрали всего, а по общему ценнику вышло гораздо дешевле, чем в магазине», — рассказала другая покупательница.

Молоко привозят в 16-й микрорайон каждую среду и субботу — каждый час машина переезжает от корпуса к корпусу:

  • с 10:00 — корпус 1620 (у 4-го подъезда)
  • с 11:00 — корпус 1621 (у 1-го подъезда)
  • с 12:00 — корпус 1625 (у 1-го подъезда)
  • с 13:00 — корпус 1602 (у 2-го подъезда)
  • с 14:00 — корпус 1605 (у 4-го подъезда)
  • с 15:00 — корпус 1639 (у 1-го подъезда)
  • с 16:00 — 1643 (у 2-го подъезда)
  • с 17:00 — во дворе между домами 1649 и 1645

В ближайшее время организация планирует расширять места продажи, приезжая и в другие микрорайоны.

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