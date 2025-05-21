На пешеходной дорожке вдоль Московского проспекта для вывоза поваленных деревьев после недавнего снегопада техника заезжает с дороги напрямую через газон, оставляя колеи.
«Варварский и бесцеремонный способ навести порядок в одном месте и устроить беспорядок в другом», — пишет один из местных жителей.
Да, пешеходные дорожки в лесу узкие и не приспособлены для тяжёлой техники. Но это не повод разрушать всё вокруг. Коммунальщикам пора научиться работать в лесопарке аккуратнее.
Запросим позицию департамента охраны окружающей среды и вернёмся с их ответом.
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