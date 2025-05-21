«Варварский и бесцеремонный способ навести порядок в одном месте и устроить беспорядок в другом», — пишет один из местных жителей.

Да, пешеходные дорожки в лесу узкие и не приспособлены для тяжёлой техники. Но это не повод разрушать всё вокруг. Коммунальщикам пора научиться работать в лесопарке аккуратнее.

Запросим позицию департамента охраны окружающей среды и вернёмся с их ответом.