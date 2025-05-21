В качестве ограничения проезда для крупногабаритных машин установили лавочки-блоки, оставив небольшое пространство для легковых автомобилей 1,5-2 метра. Кроме блоков поставили дорожный знак.

Сейчас на парковке нет фур, исключение — оставшийся прицеп. Он стоял здесь и раньше и теперь оказался заперт. Раньше на парковке стояли автобусы — теперь их тоже нет.