Префектура подтвердила, что комплексную реконструкцию Панфиловского проспекта перенесли на 2026 год. В комментарии для «Зеленоград.ру» зампрефекта Панин объяснил это тем, что на дороге ещё действует гарантия с предыдущего ремонта, выполненного в 2022 году. Гарантийные обязательства заканчиваются в мае 2025-го, а значит, по словам чиновника, работы на всём протяжении проспекта в течение 2025 года невозможны.

«Там местами уже колея», — пишет местный житель о состоянии дороги. Действительно, возникает логичный вопрос: если дорога требует ремонта уже сейчас, почему дефекты не устраняют по гарантии? Если же это невозможно, объяснение про гарантию звучит скорее как формальная отписка, чем реальное основание для переноса.

Панфиловский проспект — одна из ключевых магистралей города. Ремонт здесь должен был пройти на участке от Ленинградского шоссе до 9-го микрорайона. Но теперь в префектуре говорят, что ремонт пройдёт на всём протяжении проспекта.

Кроме того, из слов зампрефекта следует, что в ходе работ может измениться и транспортная схема проспекта — новую схему, которую предстоит реализовать, разработали в департаменте транспорта.

Какие именно изменения ждут Панфиловский проспект, не сообщают. Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в департамент транспорта и вернётся с ответом.