Птица свила гнездо в большой щели на фасаде дома — для жителей квартиры за стеной это означает холод зимой 21.05.2025 ZELENOGRAD.RU

«Я бы и не заметила гнезда, если бы не увидела, как она туда залетела. Оцените эту щель сами — внушает беспокойство о состоянии дома», — пишет жительница корпуса 1824 в чате района.

Жительница права: швы между панелями дома должны быть герметично заделаны. Щели между ними — это не только приют для птиц, но и реальные проблемы для жильцов. Сквозняки, холод в квартире, повышенная влажность, плесень, разрушение штукатурки — всё это признаки, что с фасадом что-то не так.

Жителям панельных домов 14-18 микрорайонов эта проблема давно знакома. Жаловаться обычно начинают с наступлением холодов, когда, по технологии, герметизировать швы уже нельзя. Весной и летом — большая очередь, и в итоге некоторые жильцы годами ждут от «Жилищника» ремонта или платят альпинистам из своего кармана.

И даже когда «Жилищник» приходит, работает он точечно: заделывает только фасад жалующейся квартиры. Соседи по-прежнему мёрзнут. Это хорошо видно на фото: одна часть стены отремонтирована, этажом ниже — зияющая щель, где обосновалась птица.

Если вы заметили подобную проблему, звоните в диспетчерскую по номеру 8-495-539-53-53 или пишите напрямую в «Жилищник». Также можно обратиться в Мосжилинспекцию — возможно, это сработает быстрее.

Но остаётся вопрос: нормально ли, что ремонтируют только фрагменты фасада по частным жалобам, оставляя остальных жильцов с холодными стенами? Спросим об этом инспекцию и вернёмся с ответом.

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