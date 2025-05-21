Жительница права: швы между панелями дома должны быть герметично заделаны. Щели между ними — это не только приют для птиц, но и реальные проблемы для жильцов. Сквозняки, холод в квартире, повышенная влажность, плесень, разрушение штукатурки — всё это признаки, что с фасадом что-то не так.

Жителям панельных домов 14-18 микрорайонов эта проблема давно знакома. Жаловаться обычно начинают с наступлением холодов, когда, по технологии, герметизировать швы уже нельзя. Весной и летом — большая очередь, и в итоге некоторые жильцы годами ждут от «Жилищника» ремонта или платят альпинистам из своего кармана.

И даже когда «Жилищник» приходит, работает он точечно: заделывает только фасад жалующейся квартиры. Соседи по-прежнему мёрзнут. Это хорошо видно на фото: одна часть стены отремонтирована, этажом ниже — зияющая щель, где обосновалась птица.

Если вы заметили подобную проблему, звоните в диспетчерскую по номеру 8-495-539-53-53 или пишите напрямую в «Жилищник». Также можно обратиться в Мосжилинспекцию — возможно, это сработает быстрее.

Но остаётся вопрос: нормально ли, что ремонтируют только фрагменты фасада по частным жалобам, оставляя остальных жильцов с холодными стенами? Спросим об этом инспекцию и вернёмся с ответом.